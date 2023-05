Costituita la Commissione per l ’elaborazione delle linee guida sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche ( PEBA )

Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, dopo il Premio al Merito Civico, dopo il webinar informativo, ha promosso la costituzione di una commissione per l’elaborazione delle linee guida sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), di cui fanno parte l’arch. Donata Monti, l’ing. Francesco Agliata, l’arch. Francesco Carbone e l’arch. Pasquale Cicalese, l’arch. Antonella Calligaris per la Regione Campania e la dott.ssa Maria Venditti per l’Anci Campania.

L’adozione dei Peba si fonda sulla legge n. 41 del 1986, legge che è fra le più disattese in assoluto; infatti, pochissimi comuni, anche in Campania, li hanno adottati. Il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche è legato al diritto alle pari opportunità per tutti e le risorse fornite dal PNRR sono un’occasione da non perdere. Il Garante dei disabili della Regione Campania, ringrazia della disponibilità i professionisti coinvolti che hanno manifestato grande entusiasmo e competenza e si augura che finalmente in Campania si possano aprire nuovi orizzonti sul tema dell’accessibilità. Conclude che dove vivono bene le persone con disabilità, vivono meglio anche tutti gli altri.