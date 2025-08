Covid Card, GdF in sede Ifel

- pubblicità -

La vicenda delle Covid Card della Regione Campania è tornata sotto i riflettori per una nuova indagine della Guardia di Finanza, che ha acquisito documenti presso l’Ifel, l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale, partecipato dalla Regione.

Le Covid Card furono introdotte nel 2021 per attestare l’avvenuta vaccinazione, su iniziativa del presidente Vincenzo De Luca.

Il 20 dicembre 2024, la Corte dei Conti ha condannato De Luca in primo grado a risarcire 609mila euro per danno erariale, ritenendo le card un “inutile duplicato del Green Pass nazionale“.

La Regione ha fatto ricorso, sostenendo che le card abbiano contribuito alla bassa mortalità da Covid in Campania.

Le card sono state redistribuite nel 2025, a distanza di oltre 4 anni dalla pandemia, suscitando sorpresa e polemiche tra i cittadini.

Secondo Repubblica, la “nuova vita” delle card è legata a un progetto PNRR sui servizi digitali regionali, sempre affidato a Ifel.

La direttrice di Ifel, Annapaola Voto, ha dichiarato che le card sono state implementate per offrire accesso a servizi digitali in ambiti come: Sanità, Trasporti, Formazione.

Sulla vicenda ha preso posizione il centrodestra, in particolare Fratelli d’Italia, con il sottosegretario Antonio Iannone (coordinatore regionale del partito) e la deputata Imma Vietri:

“Dopo la condanna della Corte dei Conti arriva anche la Guardia di Finanza in Regione. De Luca, che si atteggia a grande risanatore della sanità campana, in realtà è l’incarnazione della mala gestio e dell’incapacità. Parla di competenze e di ricatti del Governo sull’uscita dal Piano di rientro, ma i suoi dieci anni di guida politica della Regione sono un fallimento totale. Risorse buttate di cui dovrà rispondere personalmente ed un servizio inesistente soprattutto per le fasce deboli. Dieci anni di disastri con la complicità del PD e la desistenza della finta opposizione dei 5 Stelle.”

“Sulla vicenda delle Covid Card volute da De Luca, costate oltre 3 milioni di euro e mai realmente utilizzate, è in corso l’approfondimento da parte della Guardia di Finanza, e confidiamo che tutto venga ricostruito con chiarezza e responsabilità”. Lo dichiara in una nota la deputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Si tratta di un’iniziativa fallimentare, che oggi la Regione Campania tenta maldestramente di riciclare, distribuendo tardivamente le card e presentandole come strumenti di innovazione. La verità è che si cerca solo di coprire uno spreco, già censurato dalla Corte dei Conti con una condanna da 609 mila euro per danno erariale. Quelle tessere furono definite ‘inutili doppioni del Green Pass’, e oggi vengono rilanciate con lo slogan della razionalizzazione della spesa. Ma non si razionalizza nulla, si tenta solo di salvare l’immagine. Intanto, la Guardia di Finanza ha già effettuato un accesso presso la sede dell’Ifel, ente legato alla Regione, segno che qualcosa non torna e che le indagini sono già in corso. Altro che digitalizzazione: è solo propaganda di facciata su un fallimento annunciato. Basta prese in giro: la Campania merita rispetto, trasparenza e responsabilità nella gestione dei fondi pubblici” conclude Vietri.