Cresta del 20% su carta docenti, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

L’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete ha scovato una catena di negozi di elettrodomestici che ha punti vendita in tutta la Campania che consentirebbe un uso improprio della carta docenti in cambio di mazzetta.

La cifra riscontrata in più punti vendita è pari al 20% dei 500 euro previsti dal bonus.

L’inviato del tg satirico ha approfondito il caso anche con una gag che la suscitato stupore e divertimento.

Luca Abete si occupa ancora del Bonus di 500 euro a disposizione di ogni insegnante per acquistare libri, corsi e dispositivi elettronici per l’attività didattica. C’è però chi lo usa per comprare elettrodomestici di tutti i tipi. L’inviato ha scoperto che ci sono poi dei negozi di una stessa catena che si sono spinti oltre

