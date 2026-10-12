Crolla balcone a Santa Maria la Carità, 4 feriti, 2 in codice rosso

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Quattro persone sono rimaste ferite nel primo pomeriggio di domenica a seguito del cedimento di un piccolo balcone di un’abitazione in ristrutturazione a Santa Maria la Carità.

Lo stabile, secondo una prima ricostruzione, era abitualmente disabitato e i proprietari si sarebbero recati sul posto per verificare l’andamento dei lavori.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti quattro familiari appartenenti allo stesso nucleo: un uomo di 67 anni, la figlia di 38 anni, il figlio di 27 anni e la compagna di quest’ultimo, di 23 anni. I due giovani fidanzati hanno riportato le lesioni più gravi.

Due feriti sono stati trasferiti negli ospedali del Mare e Cardarelli di Napoli, mentre gli altri due sono stati trasportati al presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, insieme agli agenti della polizia locale. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati ad accertare le cause del cedimento.

Il Prefetto Di Bari sul luogo dell’incidente

Sul luogo dell’incidente si è recato anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha espresso vicinanza ai feriti e ai loro familiari, ringraziando i soccorritori, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine intervenuti tempestivamente.