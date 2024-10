Crolla costone a Marina Grande a Capri

- pubblicità -

Sull’isola di Capri, conosciuta per la sua bellezza paesaggistica e le sue località di lusso, si è verificato recentemente uno smottamento che ha creato alcune preoccupazioni. Il fenomeno si è verificato sulla spiaggia di Marina Grande, una delle spiagge più conosciute dell’isola, situata vicino al porto principale.

Durante questo evento, rocce e vegetazione si sono staccate dal costone collinare, rotolando fino a pochi metri dalla linea di battigia. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, principalmente perché il cedimento del terreno è avvenuto all’alba, un momento della giornata in cui la spiaggia era deserta e dunque libera da bagnanti.

Questo smottamento è stato probabilmente causato dalle forti piogge che hanno colpito l’isola nei giorni precedenti, mettendo in evidenza la fragilità del territorio di Capri, che spesso paga le conseguenze di condizioni meteorologiche avverse. In seguito all’incidente, l’area della spiaggia coinvolta è stata messa in sicurezza e delimitata con transenne per evitare eventuali pericoli ai turisti e ai residenti.

Le autorità locali hanno agito prontamente: sul posto sono intervenute diverse squadre, tra cui i vigili del fuoco e la guardia costiera, insieme agli agenti del commissariato locale, alla polizia municipale e ai tecnici del comune. L’ingegnere Gennaro Della Rocca, che lavora come consulente tecnico per l’hotel di lusso situato vicino al luogo dello smottamento, ha affermato che sono in corso accurati controlli per escludere il rischio di ulteriori fenomeni simili. Si sta lavorando per mettere in sicurezza il costone interessato, ma l’isola, di conseguenza alle recenti cattive condizioni meteorologiche, ha diversi altri punti che necessitano di essere monitorati per prevenire eventuali futuri disastri.

Questi eventi evidenziano l’importanza di un costante monitoraggio ambientale, specialmente in zone turistiche di pregio come Capri, dove la protezione del territorio è fondamentale non solo per la sicurezza dei visitatori, ma anche per la conservazione del suo patrimonio naturale e culturale.