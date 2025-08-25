Crolla costone a Vico Equense

Paura ma nessun ferito a Vico Equense dove, nel primo pomeriggio di sabato, ha ceduto un costone a picco sul mare, nell’area di Punta Scutolo, sollevando un imponente nuvola di polvere.

“Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di porto e della Polizia municipale – ha scritto su Facebook il sindaco Peppe Aiello – Sono stato informato che l’area interessata è quella nei pressi dello Scoglio della Nave, tra Seiano e Meta di Sorrento e che non si registrano danni a persone o cose”.

