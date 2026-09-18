Crolla muro in negozio alla Sanità, gravissimo 49enne

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Un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito nel crollo di un muro all’interno di un negozio di autoricambi nel rione Sanità, a Napoli.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e ha provocato lesioni molto serie al lavoratore, colpito alla gamba sinistra e a un fianco.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche: il 49enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale CTO, dove i medici hanno effettuato i primi interventi, per poi disporne il trasferimento al Cardarelli. L’uomo è attualmente in pericolo di vita.

Accertamenti e indagini sulla dinamica

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato le condizioni strutturali del locale, e i tecnici dell’Asl, chiamati a valutare eventuali criticità legate alla sicurezza del negozio.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri della compagnia Napoli Stella, che stanno ricostruendo la dinamica del crollo e accertando le cause che hanno portato al cedimento della parete interna.

Verso una verifica sulle condizioni del locale

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e documentazione tecnica per capire se il crollo sia stato provocato da un cedimento strutturale improvviso, da lavori in corso o da altre possibili cause. Non si esclude che nelle prossime ore vengano effettuati ulteriori sopralluoghi e verifiche.