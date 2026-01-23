Crolla palazzo a Casoria, tragedia sfiorata

- pubblicità -

A Casoria, alle porte di Napoli, è stato sfiorato il dramma: un palazzo di via Cavour è crollato dopo essere stato preventivamente evacuato dai vigili del fuoco, evitando così vittime o feriti.

L’allarme era scattato ieri, quando i residenti avevano avvertito un forte boato, segnalato immediatamente alle autorità. Il sindaco aveva disposto lo sgombero dell’edificio e la chiusura di due strade.

La causa del cedimento sarebbe legata ai danni provocati da una condotta idrica rotta, che ha reso necessario evacuare in via precauzionale anche una ventina di nuclei familiari residenti in altri palazzi della zona. Le famiglie hanno trascorso la notte presso parenti e amici.

La Regione Campania si è attivata subito a supporto del Comune: la Protezione Civile regionale, tramite SMA Campania, ha inviato due autobotti da 15mila litri per far fronte all’interruzione della fornitura idrica. L’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, d’intesa con il presidente Roberto Fico, si è recata sul posto per seguire da vicino l’evoluzione della situazione.