Crolla solaio a Barra, nessun ferito

In seguito al crollo di un solaio a Barra in un’abitazione di edilizia residenziale due nuclei familiari sono stati evacuati trovando momentanea sistemazione presso propri familiari.

Nessun componente dei nuclei familiari ha riportato danni.

Il Comune di Napoli, con la Napoli servizi è all’opera per mettere in sicurezza i luoghi e cominciare i lavori. Allo stesso modo sono stati allertati i servizi sociali per ogni eventuale e necessario intervento di supporto.