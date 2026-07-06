Crolla solaio ad Ercolano, 3 famiglie sfollate

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Attimi di apprensione domenica mattina nel centro storico di Ercolano, dove il solaio di una palazzina in via Pugliano 117 è crollato senza provocare feriti. I residenti avevano lasciato l’immobile pochi minuti prima del cedimento, evitando conseguenze potenzialmente gravissime.

Le prime verifiche: infiltrazioni alla base del cedimento

Il sindaco di Ercolano Antonietta Garzia, presente sul posto, ha riferito sui social che dalle prime valutazioni tecniche il crollo sarebbe riconducibile a infiltrazioni che nel tempo hanno compromesso la struttura del solaio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici comunali.

Area interdetta e porzione dell’edificio sotto sequestro

«Per ragioni di sicurezza è stata disposta l’interdizione dell’area e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della parte dell’edificio interessata», ha spiegato Garzia.

Le verifiche proseguono anche alla luce delle lesioni riscontrate sul fabbricato, che impongono massima prudenza nelle operazioni di controllo e messa in sicurezza.

Tre famiglie evacuate e assistite dal Comune

Il crollo ha costretto tre nuclei familiari a lasciare le proprie abitazioni. L’Amministrazione comunale ha attivato immediatamente una sistemazione provvisoria e sta garantendo assistenza e supporto logistico ai residenti coinvolti.

Garzia: “Serve un censimento degli edifici del centro storico”

L’episodio, sottolinea la sindaca, impone «una riflessione seria sullo stato del patrimonio edilizio del nostro centro storico».

Garzia annuncia l’intenzione di avviare un programma di censimento degli edifici, con particolare attenzione alle situazioni più vulnerabili, per programmare interventi di prevenzione e messa in sicurezza.

Parallelamente, saranno intensificati i controlli per accertare eventuali abusi edilizi: «Ogni intervento eseguito senza il rispetto delle norme può compromettere la stabilità degli edifici e mettere a rischio la vita delle persone».

Ringraziamenti alle squadre di soccorso

La sindaca ha rivolto un ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine e ai tecnici comunali impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

«La tutela della vita e della sicurezza dei cittadini è il mio primo dovere da sindaca. Gestire l’emergenza è indispensabile, ma il nostro compito è soprattutto prevenirla», ha concluso.