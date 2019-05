CUOREDINAPOLI batte anche a Ponticelli sabato 25.

INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana e #CUOREDINAPOLI, progetto artistico ideato dal Corso di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, vi invitano sabato 25 maggio, ore 10, al Parco dei Murales di Napoli Est, per il primo street art tour della primavera 2019.

I partecipanti potranno ammirare da vicino le 8 grandi opere realizzate da alcuni dei più importanti street artisti italiani, scoprire i valori sociali e le storie che ognuna di esse racconta e in che modo è stata coinvolta, in questi anni di attività, la comunità residente, soprattutto i minori. Per l’occasione il tour, guidato da esperti di street art, sarà condito dall’eccezionale presenza del segno #CUOREDINAPOLI e degli studenti di NTA, artefici di uno degli eventi più attesi e apprezzati in città.

L’ingresso al Parco dei Murales è libero e il tour è gratuito, ma è necessaria la prenotazione da effettuare entro venerdì 24 maggio. Le prenotazioni si chiuderanno al raggiungimento dei 35 partecipanti. Per le prenotazioni contattare (anche via WhatsApp) il numero: 349 082 7732 oppure inviando un DM su Instagram a @inwardstreetart.