Da Cilento una collezione dedicata a San Gennaro.

Una collezione dedicata a San Gennaro. È stato Ugo Cilento, patron della maison, a presentare la nuova collezione della casa di moda dedicata al patrono, nella giornata in cui si celebra la solennità del santo.

“È stato un privilegio e onore realizzare una collezione così emotivamente densa di significato che ha un valore simbolico non solo per noi partenopei ma per tutti gli italiani – ha detto Cilento – Ancora più emozionante è stato presentare la cravatta e il foulard subito dopo il miracolo al cardinale Sepe”.

La Maison Cilento 1780 ha dedicato una speciale ‘capsule collection’ al Santo patrono, composta da una cravatta e un foulard, entrambi in seta twill, che raffigurano San Gennaro in qualità di vescovo, con mitra e pastorale. La cravatta è caratterizzata da piccoli motivi grafici che rappresentano l’ampolla che contiene il sangue del santo.

Il foulard riprende lo stesso motivo della cravatta oltre a dipingere il Vesuvio. (ANSA)