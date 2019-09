D’Amico con Robo al Napoli Pizza Village protagonisti con la pizza “Lazzaro”.

D’Amico parteciperà alla IX edizione di Napoli Pizza Village, la festa della “pizza” tra le più grandi d’Europa, nella suggestiva cornice del Lungomare Caracciolo di Napoli, dal 13 al 22 Settembre 2019.

Durante la kermesse, che sarà costellata da appuntamenti culturali, grandi eventi live e concerti, D’Amico con Robo contribuirà con i suoi prodotti portando la qualità e il gusto dei suoi ingredienti usati come fantasiosi topping.

All’evento, in onore del piatto italiano più conosciuto e imitato nel mondo, D’Amico ha scelto come suo Ambassador Fabio Cristiano, della storica e ottima pizzeria Da Gennaro a Bagnoli, per proporre i prodotti del Gruppo come ingredienti creativi per impreziosire la “pizza”. Per l’occasione Cristiano proporrà la sua originale creazione Pizza “Lazzaro” con pesto alla genovese a gocce e ragù Robo e l’aggiunta di stracciata di buffala.

L’Azienda, presente sul mercato con un assortimento completo con più di 600 referenze tra cui sottoli, sottaceti, olive, vegetali al naturale, salse, cereali, creme e pesti, mette a disposizione l’eccellenza qualitativa dei suoi prodotti. Ingredienti e ricettazioni semplici ma di altissima qualità, sono la base della proposta del Gruppo D’Amico, scelti in tutto il mondo per trasformare ogni piatto in un’opera d’arte.