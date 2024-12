Danni all’Archivio di Stato, Ministero invia task force

- pubblicità -

La Direzione Generale degli Archivi ha preso la decisione di inviare un team di esperti all’Archivio di Stato di Napoli.

Questa scelta è stata determinata dalla recente polemica scaturita da una sontuosa festa di matrimonio che ha avuto luogo il 7 dicembre, alla quale hanno partecipato circa trecento invitati.

L’evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla conservazione e alla salvaguardia degli spazi storici dell’archivio, noti per ospitare imponenti affreschi e una collezione di documenti antichi di inestimabile valore storico e culturale.

Antonio Tarasco, il direttore generale degli Archivi del Ministero della Cultura, ha deciso di procedere con un’ispezione approfondita.

In un comunicato ufficiale, Tarasco ha sottolineato l’importanza di assicurarsi che tanto i locali quanto il patrimonio documentale non abbiano subito danni in seguito all’evento festivo. Ciò comprende non solo un controllo sull’integrità fisica dei luoghi, ma anche un esame delle condizioni e dei vincoli che devono essere imposti per garantire che qualsiasi uso futuro degli spazi sia compatibile con il prestigio e la dignità di un’istituzione di tale importanza storica.

La Direzione Generale degli Archivi ha inoltre emanato un promemoria riguardante le normative vigenti, ricordando che l’organizzazione di celebrazioni ed eventi all’interno di luoghi di rilevanza storica e culturale è permessa solo se le modalità di svolgimento si attengono rigorosamente al rispetto dei suddetti spazi.

Questo implica che qualsiasi concessione di utilizzo a terzi deve avvenire nel pieno rispetto del contesto e delle peculiarità culturali e architettoniche del sito.