Davide Tutino: andrò a votare ai referendum senza mascherina.

Il professor studente Davide Tutino da tre settimane si reca presso il liceo Gullace senza la maschera obbligatoria.

Questa la sua dichiarazione:

“Smascheriamo il regime: da tre settimane sono a scuola senza maschera, come Draghi.

Senza maschera andrò alle urne il 12 Giugno, per i referendum che il regime non vuole farvi votare.”

Professor Studente Davide Tutino

Resistenza Radicale

Sindacato Fisi

Comitato di Liberazione Nazionale

