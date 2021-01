De Magistris silura Panini e la Buonanno, Piscopo nuovo vicesindaco, due nuovi assessori a trasporti e lavoro.

Rimpasto a sorpresa, l’undicesimo nella giunta de Magistris, escono dalla Giunta Enrico Panini, nella compagine fin dalla prima ora, che era arrivato alla caricca di vicesindaco e Monica Buonanno, l’assessora al lavoro vicina a Potere al Popolo.

Carmine Piscopo nuovo vicesindaco di Napoli, silurato Enrico Panini, che potrebbe restare fuori anche dalla Città Metropolitana: come pensionato potrebbe essere incompatibile con il contratto da Capo di Gabinetto, equiparato ad un dirigente esterno.

Entrano due nuovi assessori: l’ambientalista Marco Gaudini, consigliere comunale di Davvero Verdi e presidente della commissione consiliare Ambiente, che prende la delega ai Trasporti e Giovanni Pagano, sindacalista dell’Usb che si è battuto in questi anni per la vertenza dei lavoratori Apu (Attività di Pubblica Utilità), vicino al M5S e al centro sociale Zero81 di Largo Banchi Nuovi, al quale va il Lavoro. Sacrificata sull’altare della politica anche Monica Buonanno, l’assessora al Welfare entrata con l’ultimo rimpasto di novembre 2019 che a Palazzo San Giacomo è rimasta poco più di un anno. Si chiude così l’ultima consiliatura del sindaco Luigi De Magistris, con un bilancio da record: 11 rimpasti (7 nella prima consiliatura, 4 nella seconda), 40 collaboratori cambiati in 10 anni, di cui 36 assessori e 4 vice. Un rimpasto a tempo quello del sindaco, ormai in scadenza di mandato il prossimo giugno.

Le dichiarazioni del sindaco Luigi de Magistris sul rimpasto di Giunta.

Tutte le deleghe nuove:

Carmine Piscopo

Vice Sindaco, con deleghe ai beni comuni; spazio pubblico e rigenerazione urbana; urbanistica; edilizia pubblica; edilizia privata; antiabusivismo edilizio; condono edilizio; coordinamento grandi progetti; centro storico unesco; metropolitana; porto; finanziamenti europei; rapporti con il consiglio comunale; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza.

Ciro Borriello

Assessore allo sport, con deleghe a: sport; impianti sportivi; pubblica illuminazione; sicurezza abitativa; cimiteri; diritto all’abitare e politiche per la casa; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza.

Alessandra Clemente

Assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani, con deleghe a: patrimonio; lavori pubblici; infrastrutture; strade, suolo e sottosuolo; giovani; polizia municipale; sicurezza urbana; trasporto pubblico non di linea; personale; toponomastica; immagine e promozione della città; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza.

Eleonora De Majo

Assessore alla cultura e al turismo, con deleghe a: cultura; turismo; biblioteche; archivi; cooperazione decentrata; relazioni internazionali.

Raffaele Del Giudice

Assessore all’ambiente, con deleghe a: ambiente; rifiuti; lotta ai cambiamenti climatici; ossigeno bene comune; acqua pubblica e ciclo integrato delle acque; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza.

Luigi Felaco

Assessore al verde, con deleghe a: verde; qualità della vita; decoro e arredo urbano; creatività urbana; beni confiscati; agricoltura urbana; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza.

Rosaria Galiero

Assessore al commercio, ai mercati e alle attività produttive con deleghe a: attività produttive; commercio; mercati; bilancio; tributi; lotta all’evasione; direzione, coordinamento e controllo delle partecipate di concerto con gli assessori competenti nei rispettivi settori; protezione civile e gruppi volontari civici; rapporti con le municipalità; informatizzazione; avvocatura; trasparenza; centro unico acquisti; statistica; censimenti; anagrafe e stato civile; servizio elettorale; protocollo; pubblicità e pubbliche affissioni.

Marco Gaudini

Assessore al trasporto pubblico e alla mobilità con deleghe a: trasporto pubblico locale e viabilità; mobilità sostenibile; parcheggi; politiche energetiche; smart city; autoparchi; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza.

Lucia Francesca Menna

Assessore alle pari opportunità, libertà civili e alla salute con deleghe a: pari opportunità; centri antiviolenza; tratta; politiche di contrasto alle violenze di genere; diritti civili e libertà civili; diritto alla salute; sanità e rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari; tutela degli animali; mare; diritto alla pace; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza.

Giovanni Pagano

Assessore alle politiche del lavoro, innovazione e autonomia della città con deleghe a: politiche del lavoro; reti di partenariato; sviluppo; innovazione sociale e digitale; start up; terzo settore; lavoro autonomo; makers ed artigianato digitale; lavoro atipico; autonomia e mezzogiorno; made in Naples; nuove piattaforme di comunicazione e partecipazione; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza;

Annamaria Palmieri

Assessore all’istruzione e alle politiche sociali con deleghe a: istruzione; scuola; asili nido; edilizia scolastica; diritto allo studio; lotta alla dispersione scolastica; politiche sociali; politiche per minori, famiglie e anziani; coesione sociale; immigrazione e politiche di integrazione dei migranti; contrasto alle povertà; città solidale e della fratellanza; solidarietà popolare; diritti di cittadinanza; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza.

continua su: https://www.fanpage.it/napoli/chi-sono-i-nuovi-assessori-di-de-magistris-al-comune-di-napoli-tutte-le-deleghe/

https://www.fanpage.it/