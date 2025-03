Deceduta anziana investita in via Medina

- pubblicità -

Non ce l’ha fatta BM di 82 anni, investita da un 53enne in motociclo il 26 febbraio 2025 alle ore 18:55, mentre utilizzava l’attraversamento pedonale posto all’altezza del civico 61 di via Medina.

Subito gravi furono giudicate le ferite riportate dalla donna che venne ricoverata presso l’ospedale Cardarelli in prognosi riservata.

Sul posto intervenne l’ Infortunistica Stradale della Polizia Locale che sequestrò il motociclo e sottopose ad accertamenti urgenti il conducente al fine di verificare l’eventuale stato di alterazione.

Dopo 12 giorni di agonia è arrivata la notizia del decesso della 82enne. Contattato il PM di turno è stata disposta la messa a disposizione della salma per l’eventuale esame autoptico.

È la quinta vittima del 2025.