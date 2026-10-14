Decoro urbano in Piazza Garibaldi e via Nolana, operazione Polizia Municipale

- pubblicità -

È scattato nel pomeriggio di lunedì un piano straordinario di controllo e ripristino della legalità nelle aree di via Nolana, delle strade limitrofe e di Piazza Garibaldi, nel tratto antistante l’UNA Hotel.

L’intervento è stato condotto dalle Unità Operative Territoriali Avvocata e San Lorenzo della Polizia Municipale, in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e con la società ASIA Napoli, che ha impiegato personale specializzato e un autocompattatore.

Contrasto alla vendita abusiva di rifiuti

L’operazione è finalizzata al contrasto del fenomeno della vendita abusiva di materiali e oggetti recuperati dai contenitori della raccolta differenziata, attività che quotidianamente determina l’occupazione irregolare di marciapiedi e carreggiate, con evidenti ripercussioni sul decoro urbano, sull’igiene pubblica e sulla sicurezza dell’area. Una situazione più volte segnalata dai residenti e dagli operatori commerciali della zona.

Grazie all’azione congiunta delle istituzioni coinvolte, gli operatori della Polizia Municipale hanno liberato le aree interessate, consentendo al personale ASIA di procedere alla rimozione di ingenti quantitativi di materiali e rifiuti accumulati. Al termine delle operazioni sono stati raccolti e avviati a regolare smaltimento circa 1.000 chilogrammi di rifiuti.

Nel corso dei controlli sono state inoltre accertate e sanzionate numerose violazioni al Codice della Strada.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello della più ampia strategia di presidio del territorio e di tutela della vivibilità urbana, sviluppata attraverso la costante collaborazione tra Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e ASIA. Le attività di controllo e contrasto proseguiranno con particolare intensità nei prossimi mesi, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di situazioni di degrado e garantire condizioni adeguate di sicurezza, igiene e decoro.

Antonio De Iesu

L’Assessore alla Legalità e alla Polizia Municipale, Antonio De Iesu, ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto: “L’operazione conferma l’efficacia della sinergia istituzionale messa in campo per affrontare fenomeni che incidono negativamente sulla qualità della vita dei cittadini e sull’immagine della città. Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine e il personale di ASIA per la professionalità e l’impegno profusi.

Queste azioni, condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Michele di Bari, continueranno con determinazione per restituire piena vivibilità e decoro agli spazi urbani. Un particolare ringraziamento va all’Assessore con delega all’Igiene Urbana Vincenzo Santagada e agli operatori di ASIA Napoli per la fattiva e costante collaborazione assicurata nel corso delle operazioni.”