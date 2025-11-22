Decoro urbano, intervento in piazza Di Vittorio

- pubblicità -

Nella mattinata di giovedì, gli agenti dell’unità operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali della Polizia Locale, il personale dei Servizi Social e della III Municipalità i sono intervenuti nell’area sottostante il cavalcavia di piazza Di Vittorio, dove avevano trascorso la notte dieci persone senza fissa dimora.

Alcuni di loro hanno accettato l’ospitalità presso strutture pubbliche, dove possono trascorrere le notti al riparo dalle intemperie.

Grazie al lavoro degli operai di Asia, l’area è stata completamente ripulita: sono state rimosse circa due tonnellate di rifiuti ingombranti e pericolosi e successivamente è stata effettuata la bonifica.

L’attività è stata coordinata dal Tavolo tecnico permanente per il decoro urbano, fortemente voluto dal Sindaco. L’obiettivo di questo intervento, come di altri realizzati in diverse zone della città, è offrire una sistemazione dignitosa alle persone che vivono in strada e restituire piena fruibilità agli spazi pubblici.

Già nelle settimane scorse l’area sottostante il cavalcavia di piazza Di Vittorio era stata ripulita e bonificata. Grazie alla programmazione delle attività da parte della task force per il decoro, queste operazioni non sono più occasionali ma ricorrenti.

Allo stesso modo, è diventata costante l’opera di pulizia di piazza Cavour. Questa mattina, secondo il calendario programmato dal Tavolo per il decoro e della III Municipalità, gli operai di Asia e della Municipalità stessa sono nuovamente intervenuti per rimuovere rifiuti di ogni genere e ripulire radicalmente vialetti, aiuole e altri spazi pubblici.

L’obiettivo della task force, coordinata da Ciro Turiello, è ampliare le aree di intervento e rendere queste operazioni sempre più frequenti, grazie all’azione sinergica di Assessorati, Servizi comunali, Municipalità e società partecipate.