Deiezioni canine invadono Fuorigrotta

Buongiorno,

faccio seguito alla mia email del 26/1/2024 per denunciare che a 12 giorni dalla mia richiesta, la situazione non è cambiata assolutamente, anzi peggiora di giorno in giorno.

Stamattina escrementi di cane erano presenti anche davanti al cancello della mia abitazione (situata al piano terra) e mia madre, uscendo di casa, li ha inavvertitamente calpestati.

Siete pregati di intervenire al più presto, non solo per pulire le strade, ma soprattutto aumentando la vigilanza (che a Cavalleggeri d’Aosta è praticamente inesistente), per punire con adeguate sanzioni chi non ha alcun rispetto dei cittadini.

C.A.