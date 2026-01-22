Delitto di camorra a Scisciano, Carabinieri arrestano 8 persone

- pubblicità -

Sono otto le persone ritenute responsabili dell’omicidio di Ottavio Colalongo, ucciso a Scisciano il 17 dicembre scorso.

I Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno notificato nei loro confronti un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, coordinata dal pm Henry John Woodcock.

Le indagini dei militari hanno ricostruito un quadro di forte tensione criminale nell’area compresa tra Marigliano, Scisciano e San Vitaliano, dove si sarebbe consumato uno scontro tra gruppi camorristici rivali per il controllo delle attività illecite.

Secondo gli investigatori, l’omicidio sarebbe stato ordinato nell’ambito del conflitto tra una confederazione criminale composta dai clan Luongo, Aloia e Covone e la fazione rivale della famiglia Filippini. I presunti mandanti del raid, già detenuti per altre vicende, avrebbero avuto un ruolo centrale nell’escalation di violenza.

Colalongo, la mattina del 17 dicembre, era in sella al suo scooter Honda SH quando è stato affiancato da due killer in moto. Gli aggressori hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco, colpendolo più volte. Quando la vittima era già a terra, uno dei sicari avrebbe sparato un ultimo colpo al viso prima di fuggire.

L’attività investigativa dei Carabinieri e della Procura ha permesso di delineare non solo le responsabilità individuali, ma anche la rete di alleanze e convergenze criminali attive nell’area nord della provincia di Napoli. Le organizzazioni coinvolte avrebbero contatti e ramificazioni anche ad Afragola, Acerra e in alcuni territori della provincia di Avellino, confermando la natura intercomunale dei gruppi in conflitto.

I provvedimenti precautelari sono stati eseguiti a distanza di poco più di un mese dal delitto, tra le province di Napoli e Avellino, a conferma della rapidità con cui gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica e individuato i presunti responsabili.