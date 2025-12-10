Detenzione di droga e resistenza, arrestato dai Carabinieri a Pozzuoli

- pubblicità -

I carabinieri di Pozzuoli, in provincia di Napoli, hanno arrestato un uomo di 39 anni per detenzione di droga e resistenza. Il 39enne, in un’auto, è stato notato dai militari nel corso di un servizio antidroga.

I militari hanno intimato al 39enne l’alt, ma l’uomo non si è fermato facendo scattare l’inseguimento tra le strade della città fino a quando sono riusciti a fermarlo e perquisirlo.

Durante il tragitto il 39enne si è disfatto di due dosi di hashish poi recuperate. Successivamente i carabinieri hanno controllato l’abitazione del 39enne.

All’interno hanno trovato un cellulare utilizzato per organizzarsi con gli acquirenti e un quaderno dove l’uomo riportava tutta la sua attività di spaccio L’uomo è stato trasferito in carcere ed è ora in attesa di giudizio.