Di Bari in Commissione Antimafia: in 2 anni sequestrati alla camorra beni per oltre 20 milioni

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«Tra il 2024 e il 2026 si è proceduto a una serie di sequestri ai danni dei clan della Città Metropolitana di Napoli per oltre venti milioni di euro di beni».

Lo ha dichiarato il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, intervenendo martedì mattina in Senato ai lavori della Commissione parlamentare antimafia, presieduta dalla senatrice Chiara Colosimo.

Il prefetto ha ricordato come, oltre ai sequestri, «quest’anno vi siano state anche confische e numerose operazioni con decine di indagati, a conferma della pressione costante esercitata dallo Stato sui gruppi criminali attivi sul territorio».

“Videosorveglianza fondamentale: i Comuni sempre più attrezzati”

Nel corso dell’audizione, Di Bari ha sottolineato la crescente attenzione degli enti locali verso l’adozione di sistemi di videosorveglianza, resa possibile anche grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dell’Interno.

«C’è grande sensibilità da parte degli amministratori — ha spiegato — a munirsi di impianti di videosorveglianza. Questo ha permesso a molti Comuni della Città Metropolitana di dotarsi di strumenti attraverso i quali la magistratura riesce a individuare gli autori di diversi reati nel giro di poche settimane».

Prevenzione nella Terra dei Fuochi

Il prefetto ha evidenziato come il monitoraggio tecnologico non sia utile solo nella fase repressiva, ma anche in quella preventiva. «Questo tipo di controllo — ha aggiunto — ha consentito di promuovere una serie di iniziative in via preventiva, anche nell’area della cosiddetta Terra dei Fuochi, dove la videosorveglianza rappresenta un presidio essenziale contro sversamenti illeciti e roghi».