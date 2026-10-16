Dialoghi d’Autunno a Ischia, duo pianoforte-violino questo weekend

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Prosegue ai Giardini la Mortella di Ischia la rassegna “Dialoghi d’Autunno” promossa dalla Fondazione Walton in collaborazione con l’Accademia Filarmonica Romana. Protagonista dei concerti di sabato 17 e domenica 18 ottobre sarà il duo formato dalla violinista Letizia Gullino e dal pianista Luca Guido Troncarelli.

Gli artisti

Letizia Gullino, classe 2004, si esibisce regolarmente in Italia e all’estero: tra gli ultimi impegni il suo ritorno al Festival Internazionale di Edimburgo e il debutto all’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, al Paganini Genova Festival e al Southbank Centre di Londra. Allieva anche di Salvatore Accardo, si è laureata al Conservatorio di Torino con lode e menzione d’onore. È vincitrice di importanti concorsi nazionali ed internazionali.

Luca Guido Troncarelli, nato nel 2001, ha invece intrapreso gli studi pianistici presso il Conservatorio di Torino dove si è laureato con lode e menzione d’onore. È anch’egli vincitore di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali ed affianca l’attività solistica a quella cameristica. Si è laureato in Matematica all’Università di Torino.

Il Duo Gullino-Troncarelli si è formato a Torino nel 2020. Nel 2022 ha vinto il Premio Nazionale delle Arti e il bando Giovanni Guglielmo. Nel 2025 ha ricevuto il Premio Casa Musicale del Rio ed è stato proclamato miglior ensemble italiano al Nicosia Award. L’ensemble si è esibito in prestigiosi Teatri e Sale in Italia e all’estero.

Il programma

Il programma che i giovani artisti presenteranno alla Mortella comprende importanti lavori del ‘900 musicale europeo: in particolare di Igor Strawinsky verrà eseguita la Suite Italienne, omaggio del grande compositore russo a musiche napoletane di Pergolesi e di altri compositori del ‘700, rivisitate con un linguaggio armonico moderno. Scritta nel 1933, la Suite Italienne è considerata uno dei manifesti del Neoclassicismo strawinskiano.

I concerti si terranno alle ore 17.00 presso la Recital Hall dei Giardini la Mortella. Info e prenotazioni: lamortella.org

Fondazione William Walton La Mortella | Ufficio Stampa