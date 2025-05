Dipendente Anm aggredito alla stazione di Piscinola

- pubblicità -

La Federazione Regionale F.I.S.I. denuncia l’ennesimo episodio di aggressione subita da un dipendente ANM in servizio sulla LINEA 1.

Martedì 13 maggio nella stazione di “PISCINOLA” un lavoratore, ‘colpevole’ solo di aver chiesto il titolo di viaggio ad un passeggero, è stato brutalmente aggredito dallo stesso che ne era sprovvisto e pretendeva di transitare ugualmente per accedere ai treni.

Prontamente soccorso dai colleghi, è stato visitato dai sanitari dell’ospedale dei Pellegrini con una prognosi di nove giorni.

Le aggressioni nei confronti del personale rappresentano un atto vile e ingiustificato.

Ingiustificabile anche il comportamento di ANM, che risolve il problema semplicemente facendo finta che tale episodio non sia mai avvenuto, non inviando nessuna comunicazione alla stampa, né tantomeno una parola di conforto al malcapitato.

A modesto parere di questa Federazione, l’ANM potrebbe fare di più per garantire la sicurezza dei propri lavoratori, ad esempio rafforzare l’esiguo numero di addetti alla

verifica dei titoli di viaggio nel settore FERRO, attualmente circa una decina (del

tutto insufficienti al controllo dell’immenso flusso tra linea 1 e linea 6), mentre nel

settore GOMMA risultano esserci più di cento lavoratori che, per qualche strano

motivo, non possono essere utilizzati per il controllo sulle linee metropolitane !!!