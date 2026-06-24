Diplomi facili, Carabinieri sequestrano 2 scuole ad Acerra ed Orta d’Atella

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Arrivavano da tutta Italia per ottenere in Campania un diploma, in alcuni casi senza mai mettere piede in aula.

È quanto emerge dall’inchiesta che ha portato al sequestro di una società attiva nella gestione di due scuole paritarie, con sedi operative ad Acerra e Orta di Atella (Caserta). Il provvedimento è stato emesso dal Gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Procura.

La “meta” degli studenti: l’istituto di Acerra

Secondo gli investigatori, l’istituto paritario con sede ad Acerra era diventato un punto di riferimento per studenti provenienti da Lombardia, Piemonte, Sardegna e altre regioni, formalmente domiciliati nel Napoletano ma di fatto non frequentanti. La promessa implicita sarebbe stata quella di un agevole superamento delle prove d’esame, con percorsi rapidi per ottenere l’idoneità alla classe quinta della scuola secondaria di secondo grado.

Esami mai sostenuti e atti falsificati

Alcuni studenti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, non si sarebbero mai presentati a sostenere gli esami in presenza. La documentazione delle prove, comprese verbalizzazioni e atti interni, sarebbe stata predisposta falsamente dagli indagati per attestare lo svolgimento degli esami mai avvenuti.

Conclusione delle indagini preliminari: nove indagati

Contestualmente al sequestro, la Procura di Napoli ha notificato un decreto di conclusione delle indagini preliminari a nove persone, ipotizzando i reati di: associazione per delinquere, falso in atto pubblico, entrambi finalizzati al rilascio di diplomi e attestazioni di idoneità scolastica.

Gli indagati, come previsto dalla legge, avranno ora modo di replicare alle accuse e presentare memorie difensive.

Le indagini dei Carabinieri

L’inchiesta è il risultato di un’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli, che hanno ricostruito il presunto sistema di gestione irregolare degli esami e di produzione degli atti scolastici.

Il sequestro riguarda: la società di capitali con sede legale a Caserta, le due sedi operative di Acerra e Orta di Atella, il patrimonio aziendale collegato all’attività di formazione paritaria.