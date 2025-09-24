Diplomi facili, GdF scopre istituto a Sant’Antimo

- pubblicità -

La Procura della Repubblica di Napoli Nord, a conclusione di un’articolata attività d’indagine condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, ha emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti, tra gli altri, di un dirigente scolastico, un vice preside, nonché numerosi docenti e studenti di un Istituto scolastico paritario di Sant’Antimo (NA), per ipotesi di reato connesse al rilascio fraudolento di diplomi di scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, le attività investigative, che si inseriscono nel quadro del protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Guardia di finanza, sono state eseguite dai militari del Gruppo di Frattamaggiore e hanno permesso di svelare che i docenti, nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, avrebbero attestato falsamente sui registri di classe la presenza in aula degli studenti.

Dalle indagini delle fiamme gialle è emerso che alcuni maturandi, iscritti all’ultimo anno di studio per il conseguimento del diploma. nonostante risultassero “formalmente ” presenti in aula a seguire le lezioni, si trovavano fisicamente in altre città come Milano e Bologna o in zone di confine come il Brennero.

Attraverso tale modalità fraudolenta, agli stessi discenti, a fronte delle cospicue rette versate all’Istituto, veniva garantita la possibilità di ottenere il titolo di studio prescelto pur in assenza dei requisiti minimi di frequenza delle lezioni.

Al termine dell’anno scolastico, taluni di essi hanno conseguito anche una votazione maggiore di 70/100.

Con la notifica dei provvedimenti agli indagati, viene contestato in concorso il reato di falso ideologico.