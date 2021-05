Disoccupati, corteo e blocco di protesta: Asia assume interinali.

Un corteo non autorizzato dei disoccupati del “Movimento 7 Novembre” è in corso nel centro di Napoli.

Il corteo è partito da Piazza Borsa, dove i manifestanti, 150 circa, hanno sostato davanti agli uffici della “Adecco” per protestare contro l’ uso dei contratti di lavoro internale da parte dell’ ASIA, azienda municipalizzata del Comune di Napoli e per sollecitare l’ avvio di un tavolo interistituzionale con Governo ed Eni Locali .

Blocchi stradali sono stati effettuati in Piazza Municipio, Piazza Bovio ed in via Marina.

Il corteo si sta dirigendo lentamente verso la Prefettura, in piazza Plebiscito.

Il 4 maggio scorso gli aderenti al “Movimento 7 Novembre”, insieme ai lavoratori della manutenzione stradale della Campania , hanno occupato per un’ ora la sede nazionale del Pd a Roma. (ANSA).