Disoccupati in corteo aggrediscono agenti, Coisp: ora basta

- pubblicità -

“Scontri tra disoccupati pacifisti e poliziotti violenti”. Ironizza con rabbia Giuseppe Raimondi, Segretario Generale del sindacato di polizia Coisp di Napoli, dopo l’ennesima giornata di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine che, ancora una volta, hanno visto come teatro la città di Napoli .

“Anche oggi è toccato a Napoli il copione di una solita commedia – continua Raimondi – E’ ora di dire basta in modo fermo e categorico a queste continue, inqualificabili e intollerabili aggressioni contro le forze dell’ordine che si verificano in ogni manifestazione di piazza. Scene come quella di oggi si susseguono con cadenza periodica, è una situazione insostenibile che ci mette sovente in pericolo di fronte alle orde di questi ‘disoccupati’ professionisti. Manifestare il proprio dissenso in merito alla difficoltà di accedere alla piattaforma del click day, che determina la graduatoria per l’erogazione di contributi ed incentivi, seppur legittimo non può significare per nessun motivo aggredire chi tutela la sicurezza di tutti. Siamo stanchi di dover scendere in strada ormai certi di divenire il bersaglio di feroci aggressioni di ogni genere; condanniamo questi comportamenti delinquenziali ed esortiamo la magistratura a punire questi comportamenti incivili e violenti nei confronti delle forze dell’ordine. A farne le spese sono state, per l’ennesima volta, le forze dell’ordine che hanno subito violenze al punto di dover ricorrere alle cure mediche dei vicini nosocomi. Esprimo la massima solidarietà ai colleghi aggrediti e confido nel lavoro degli investigatori per l’identificazione di questi delinquenti, riservandoci di costituirci parte civile nel processo che ne scaturirà”.