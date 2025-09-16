Distillava liquore alla marijuana, arrestato dai Carabinieri

- pubblicità -

Cinquanta bottigliette di liquore alla marijuana: è quanto hanno trovato i carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia in casa di un 24enne di Sant’Antonio Abate.

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto un barattolo di latte per neonati contenente marijuana e circa mille euro in banconote di vario taglio, oltre a materiale per il confezionamento e taglio.

Il 24enne è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio e ora si trova ai domiciliari, in attesa di giudizio.