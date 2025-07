Dj napoletano morto ad Ibiza

- pubblicità -

È morto in Spagna, in circostanze ancora da chiarire, Michele Noschese, 35enne napoletano, noto come deejay Godzi.

A confermare la notizia sono anche i familiari, che nel frattempo hanno chiesto una perizia medico-legale per stabilire le cause del decesso. L’inchiesta aperta dalle autorità spagnole ipotizza il reato di omicidio ed è seguita dal consolato italiano a Barcellona.

Da lunedì mattina, sui social si era diffuso l’annuncio del decesso del 35enne, laureato in Economia e Commercio, ma che aveva fatto successo all’estero come dj e producer. Il decesso sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì e sabato . Noschese era molto noto sulla scena della musica elettronica e si è esibito in diversi città in tutto il mondo, ma da tempo era stabilmente residente in Spagna. Da ragazzo, ex calciatore, aveva vestito anche la maglia del Napoli Primavera.