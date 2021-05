Dolcissima Festa della Mamma con le zeppole ed i gadget di Chalet Ciro.

Manca davvero poco al 9 maggio, giorno in cui si celebra la Festa della mamma e per l’occasione la pasticceria Chalet Ciro ha creato una selezione speciale di dolci per rendere omaggio alle nostre mamme: bellissime torte con frutta di stagione, con le fragole protagoniste di periodo dell’anno, o super farcite e personalizzate con dediche speciali, ma tutte con il sapore fresco di una produzione artigianale di qualità. Affetto e amore da esprimere con ortensie, camelie ed azalee, sì ma anche tramite il buon cibo oppure originali idee regalo come simpatici magneti da collezionare e tenere a portata di mano: piccole creazioni a forma di torta curate nei minimi dettagli, il regalo perfetto per coccolare queste incredibili donne, punto di riferimento all’interno di ogni famiglia.

Sul lungomare di Mergellina a Napoli, e negli altri punti vendita della città, è tutto pronto per festeggiare in dolcezza questa occasione importante e se la zeppola è uno dei dolci più rappresentativi della Festa del papà, ecco che Chalet Ciro propone una variante a forma di cuore per soddisfare anche le mamme con il sapore della tradizione: zeppole al forno preparate con un impasto soffice di pasta choux che si scioglie in bocca, una farcitura di crema pasticcera delicata e il tocco finale di amarene sciroppate, oppure fragoline di bosco.

Chalet Ciro, Via Caracciolo 80122 Napoli – 081.669928 | Stazione Piazza Garibaldi | Porter Viale Giochi del Mediterraneo |Via Cilea 131