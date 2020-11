Domenica a passeggio sul lungomare, molta gente in via Caracciolo. In serata Polizia e Carabinieri mettono fine ad una festa di nigeriani.

Anche oggi – come nella intera giornata di ieri – folla sul lungomare di Napoli. Molte persone in giro in mascherina con evidente difficoltà di garantire il distanziamento.

Rispetto a sabato la giornata è stata grigia e la folla si è vista soprattutto nella tarda mattinata.

Poca invece la gente che si è vista nei cimiteri per la ricorrenza di Ognissanti, probabilmente anche perchè laddove sono stati aperti è stato previsto un orario d’ingresso prolungato e spalmato su più giorni.

Polizia e carabinieri sono intervenuti in serata a Napoli, in via MIchele Morelli, dove era in corso una festa di immigrati nigeriani. La Polizia ha incontrato resistenza da parte dei nigeriani, ed a rinforzarla sono intervenuti i Carabinieri. Le forze dell’ ordine sono riuscite a mettere sotto controllo la situazione. (ANSA).