Domenica tranquilla, gente in strada ma senza assembramenti.

Domenica tutto sommato di rispetto a Napoli per la zona rossa rafforzata. In mattinata non tanta gente per le strade, alcune famiglie si sono concesse una passeggiata ma senza assembramenti davanti a bar o nelle piazze.

Qualche piccola coda si è vista davanti alle pasticcerie, mentre è drasticamente calato il traffico che la domenica è spesso legato a visite per pranzo ad amici o parenti.

Il rispetto delle regole regge anche in via Toledo dove in mattinata c’erano persone a spasso ma tutte con mascherina e senza fermarsi per conversazioni in gruppo. Le forze dell’ordine pattugliavano la zona tollerando qualche passeggiata ma stando attenti a gruppi di giovani o adulti che stavano per fermarsi a chiacchierare e dicendo loro che non è possibile fare conversazione in strada. Molti hanno anche deciso di fare una passeggiata da soli o in coppia in luoghi tradizionalmente meno affollati, per godersi un po’ d’aria senza incorrere in sanzioni. (ANSA).