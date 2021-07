Don Mimmo Battaglia a Palazzo San Giacomo.

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto oggi a Palazzo San Giacomo la gradita visita dell’Arcivescovo Mons. Domenico Battaglia che ha voluto così ricambiare quella fatta dal primo cittadino a ridosso del suo insediamento a Largo Donnaregina.

Un lungo e cordiale colloquio si è snodato tra de Magistris e Battaglia – che era accompagnato dal Vescovo ausiliare Lucio Lemmo- al termine del quale Don Mimmo ha firmato il libro d’onore di Palazzo San Giacomo, scrivendo in maniera simpatica: “ Napul’è mille culure… e sei bellissima. Credi in te. “

Questo il messaggio dell’ Arcivescovo Metropolita di Napoli Domenico Battaglia che è stato molto apprezzato dal Sindaco de Magistris e che ha voluto ringraziare di cuore Don Mimmo per la visita e per le belle parole per la Città.