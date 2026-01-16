Donna ferita da monopattino caduto a Fuorigrotta

- pubblicità -

Una donna di 67 anni è stata colpita alla testa e alla spalla da un monopattino precipitato da 7-8 metri nei pressi del Sert di Fuorigrotta, a pochi passi dallo Stadio Maradona.

È rimasta cosciente, soccorsa dal 118 e trasferita al Trauma Center del Cardarelli, dove è ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Dai primi accertamenti, il monopattino sarebbe caduto — o potrebbe essere stato lanciato — dal parcheggio soprastante l’edificio del Sert.

La Polizia del commissariato San Paolo sta visionando le immagini di videosorveglianza per chiarire la dinamica.

Alcune fonti aggiungono che la stessa vittima avrebbe riferito la possibilità di un lancio intenzionale, ipotesi che gli investigatori non escludono.

È un episodio che tocca diversi temi sensibili:

Sicurezza urbana : la presenza di parcheggi sopraelevati e spazi aperti può trasformare oggetti comuni in potenziali armi improprie.

: la presenza di parcheggi sopraelevati e spazi aperti può trasformare oggetti comuni in potenziali armi improprie. Contesto sociale delicato : l’area del Sert è già un punto di fragilità urbana, spesso al centro di tensioni e vulnerabilità.

: l’area del Sert è già un punto di fragilità urbana, spesso al centro di tensioni e vulnerabilità. Responsabilità e prevenzione: se fosse confermato un gesto volontario, si aprirebbe un fronte investigativo molto più grave; se fosse un incidente, resterebbe comunque il tema della messa in sicurezza delle strutture.