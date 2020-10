Donna travolta ed uccisa da camion rifiuti a Pozzuoli.

Una donna di 72 anni è stata travolta e uccisa da un camion dei rifuti mentre attraversava la strada e il conducente non si è fermato proseguendo la sua corsa. E’ accaduto ieri, intorno alle 8, alla rotonda della Ferrovia Cumana in località Lucrino a Pozzuoli (Napoli).

La donna stava attraversando una strada praticamente deserta a quell’ora, per recarsi a casa di una figlia per accudire i nipotini, come soleva fare quotidianamente. Il mezzo è giunto sulla rotonda travolgendo la 72enne e poi ha proseguito la sua corsa.

L’autista, 60 anni, è stato fermato e portato in caserma. Ai militari ha detto di non essersi accorto della presenza della donna; è ritenuto responsabile di omicidio stradale e si trova ora in stato di libertà.