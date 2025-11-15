Donna trovata morta in casa a Piscinola

Il cadavere di una donna di 51 anni è stato ritrovato ieri nella sua casa nel quartiere Piscinola in periferia a Napoli.
Non si esclude l’omicidio.
La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto.
Le forze dell’ordine sono intervenute per chiarire le cause della morte. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni ufficiali.
Nata nel 1974, Nunzia Cappelli, questo il nome della donna, era conosciuta nel quartiere e frequentava la parrocchia.
Nell’appartamento dove è stata trovata priva di vita con un’unica ferita alla testa– una casa al piano terra in piazza Sant’Alfonso nella quale era tornata a vivere da sola da pochi mesi e che si trova a pochi passi dalla parrocchia- la polizia scientifica ha eseguito accertamenti per ore: gli inquirenti e gli investigatori lasciano ancora aperte tutte le ipotesi e sarà ora l’autopsia a dire se Nunzia sia stata uccisa o se sia morta in seguito a una caduta accidentale. Il compagno è già stato sentito e, secondo quanto si apprende, sarà nuovamente ascoltato dagli investigatori.
Una persona “tranquilla, che voleva integrarsi nella comunità parrocchiale”. Così don Pasquale Fioretti, il parroco della chiesa di San Giovanni e Sant’Alfonso, parla della 51enne.
Il sacerdote racconta di averla vista l’ultima volta lunedì. “Quando veniva in chiesa era desiderosa di scambiare qualche parola – aggiunge – io sono uscito alle 13 ed era tutto tranquillo, poi al rientro nel pomeriggio ho appreso la notizia”.
La vittima riporta una sola ferita alla testa. Nell’appartamento gli investigatori non hanno rilevato segni di una lotta e dunque al momento tutte le ipotesi restano aperte: quella della morte per mano di qualcuno o anche quella che il decesso sia stato provocato da una caduta. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva una relazione con un uomo più giovane di lei che in questo momento viene sentito dagli investigatori. Risultano infatti alcune denunce per maltrattamenti nei confronti dell’uomo.
