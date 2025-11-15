Donna trovata morta in casa a Piscinola

- pubblicità -

Il cadavere di una donna di 51 anni è stato ritrovato ieri nella sua casa nel quartiere Piscinola in periferia a Napoli.

Non si esclude l’omicidio.

La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

Le forze dell’ordine sono intervenute per chiarire le cause della morte. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni ufficiali.

Nata nel 1974, Nunzia Cappelli, questo il nome della donna, era conosciuta nel quartiere e frequentava la parrocchia.

Nell’appartamento dove è stata trovata priva di vita con un’unica ferita alla testa– una casa al piano terra in piazza Sant’Alfonso nella quale era tornata a vivere da sola da pochi mesi e che si trova a pochi passi dalla parrocchia- la polizia scientifica ha eseguito accertamenti per ore: gli inquirenti e gli investigatori lasciano ancora aperte tutte le ipotesi e sarà ora l’autopsia a dire se Nunzia sia stata uccisa o se sia morta in seguito a una caduta accidentale. Il compagno è già stato sentito e, secondo quanto si apprende, sarà nuovamente ascoltato dagli investigatori.