Doppio listino telefoni, aggiornamento di Luca Abete a Striscia la Notizia

Ha fatto scalpore il servizio di Luca Abete, in cui l’inviato di Striscia la Notizia ha documentato la pratica del doppio listino presso un punto vendita Napolitano Store. Durante la sua visita, Abete e la sua troupe sono stati aggrediti dai commessi.

Dopo la messa in onda del servizio, il titolare ha cercato di difendere la propria immagine pubblicando numerosi video sui social. Tuttavia, i tentativi di giustificazione hanno attirato una valanga di commenti negativi. Non sono mancate minacce rivolte a presunti mandanti dell’inchiesta e dirette su TikTok per difendersi, tirando in ballo la pratica del “pronto cassa”. Ci ha pensato l’Ordine dei Commercialisti a smentire sia lui che il suo consulente, smontando la sua versione.

L’irruzione nel negozio e gli ultimi sviluppi del caso andranno in onda ieri sera a Striscia la Notizia.