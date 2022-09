Dream Massage, evento formativo a Roma domenica 18.

Domenica 18 settembre si terrà a Roma un evento formativo targato DREAM MASSAGE ®, uno degli ultimi prima di essere catapultati nel magico mondo del festival dei sogni durante la kermesse canora più importante in Italia, il Festival di Sanremo, che giunge alla 73* edizione.

Un grande evento formativo targato DREAM MASSAGE ® a Roma, nel prestigioso Hotel capitolino, gestito magistralmente dal responsabile commerciale Paulo De Brito e la responsabile reception Valentina Marchetti che fanno della disponibilità e della professionalità le loro armi migliori.

L’evento sarà diretto dal Prof. Serra, ideatore del Dream Massage e dalla spa manager e direttrice tecnica nazionale del Dream Massage ® Rosa Frezza.

Roma non sarà solo formazione, infatti alla fine del corso durante la consegna degli attestati sarà presentata ufficialmente la partnership che farà sognare il pubblico di Sanremo con Asi spettacolo.

Presente anche il Presidente Francesco Leardini, e l’oramai leggendario testimonial Enio Drovandi, stella de cinema che con la sua simpatia, il suo estro e il suo carisma, ha illuminato opere cult come Sapore di mare, Rimini Rimini, i ragazzi della 3 C.

Ma parlando di sogni era inevitabile parlare di bellezza, che sarà ampiamente rappresentata da due grandi donne: Antonella Salvucci e Nadia Bengala.

Un gradito ritorno quello di Antonella Salvucci, nota Attrice, conduttrice e modella. Reduce dei successi al festival del cinema di Venezia, con il film premio Oscar per la regia “Lamborghini the legend”, e già madrina al festival dei sogni by Dream massage® nella spa dedicata al festival di Sanremo 2022.

Nadia Bengala, indimenticabile miss Italia, attrice e conduttrice RAI, una bellezza unica senza età e senza tempo, candidata al taglio del nastro dell’edizione 2023 del “Master massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi” presso il prestigioso hotel Des Anglais durante il festival di Sanremo all’interno della lussuosa Somnia Aurea spa.

Ma le sorprese a Roma andranno ben oltre Sanremo, in quanto verrà presentato una collaborazione internazionale con la Dottoressa Serena Anzilotti. Un progetto dedicato alla salute e al potenziamento delle donne e del loro femminile in una società che punta ad apparire, lei riporta le donne al loro essere, al loro io.

Ma i sogni, i Dream sono anche magia e il Presidente Leardini presenterà in esclusiva durante l’evento la nuova scuola e club romano per maghi e illusionisti dedicata a Fernando Ricciardi, colui che ha fatto conoscere la magia nel mondo. Una breve anticipazione quindi di quello si vedrà a Sanremo.

20 saranno i meravigliosi partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, che raggiungeranno la Capitale, per regalarsi un sogno, e per inserirsi nel mondo del lavoro altamente professionale.

Presenti all’evento ben 7 partecipanti ufficiali al master: il Dott Nazzareno Bartolaccini, Oleksandra Hryhorenko, Rosy Severo, Barbara Maio, Claudia Sassone, Maria Cortese e Sonia Campaniello. In arrivo a Roma, anche direttamente dalla Svizzera, la Maestra Claudia Musaj (da anni parte dello staff sanremese), che con la sue nuove metodologie di modellamento del corpo sta incantando tutta Europa.

Saranno presenti e parteciperanno alle selezioni del master anche Giulia Tocchi (Trentino), Sonia Avolio (Campania), Marta Pollara (Sicilia), Rosy Severo (Lugano-Svizzera), Halla Grusha (Campania), Antonella Scicchitano (Lombardia), Katiuscia Faverio (Lombardia), Marta Collettini (Lazio), Gerarda Cirulli (Lazio), Loretta Paolocci (Lazio), Maria Omnia (Campania).

Un grande cast che è pronto per farci sognare sulle meravigliose note della musica italiana in un unico, immenso Dream.