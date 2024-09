Droga, armi e munizioni, 2 operazioni dei Carabinieri

- pubblicità -

Blitz dei carabinieri a nord di Napoli: 3 arresti. Marijuana, armi e munizioni scoperte tra un’abitazione di Giugliano in Campania e un casolare di Sparanise (Caserta).

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per concorso in produzione e detenzione di stupefacenti, detenzione di arma comune da sparo e ricettazione Carmine Basile, giuglianese di 35 anni, e suo padre 74enne incensurato.

A finire in manette anche un 24enne incensurato originario dell’Albania ma domiciliato a Sparanise.

I militari hanno perquisito l’abitazione dei Basile a Giugliano in Campania, dove hanno sequestrato 9 chili e 114 grammi di marijuana già pronti in buste termo saldate. Perquisito anche un casolare di proprietà della famiglia Basile in località Tre masserie nel Comune di Sparanise, dove viveva il 24enne.

Nell’immobile i carabinieri hanno sequestrato 70 piante di canapa indiana alte 2 metri ognuna in essiccazione.

Sequestrati altri 3 chili e 388 grammi di marijuana, anche questa in essiccazione, e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre, è stato sequestrato anche un fucile da caccia risultato rubato nel 2001 ma perfettamente funzionante, con 38 cartucce calibro 12 e una pistola a salve priva del tappo rosso. I 3 arrestati sono stati trasferiti in carcere.