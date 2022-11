Droga, Carabinieri arrestano 10 persone al Rione Traiano.

I carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno arrestato all’alba, in esecuzione di un provvedimento del gip di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, 10 persone (6 in carcere e 4 ai domiciliari), per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Le indagini, coordinate dalla Dda partenopea e condotte dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Bagnoli, hanno documentato l’esistenza nel Rione Traiano (quartiere Soccavo) di un’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti di vario genere (cocaina, marijuana e hashish) attiva anche durante il periodo di lockdown imposto dalla pandemia da Covid 19. (ANSA).