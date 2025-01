Droga, Carabinieri arrestano 2 giovani a Sorrento

- pubblicità -

Droga in Penisola Sorrentina: arrestato un 22enne, il complice è minorenne, avevano uno zaino da rider.

Un’auto col volume della musica al massimo e la targa era stata segnalata da un cittadino di Sorrento, che aveva notato uno strano scambio e ha contattato il 112.

I carabinieri della stazione di Sorrento hanno intercettato il veicolo nel comune di Sant’Agnello.

All’esterno dell’auto erano presenti 2 persone con uno zaino per il trasporto delle vivande, come quelli utilizzati dai rider.

Nel borsello del 17enne i carabinieri hanno trovato oltre 700 euro, mentre il 22enne in tasca aveva 15 dosi di cocaina. Il maggiorenne è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio e poi ai domiciliari.

Il più giovane è stato denunciato per lo stesso reato alla Procura per i Minorenni di Napoli. Droga e denaro sono stati sequestrati.