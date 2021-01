Droga, Carabinieri arrestano 2 spacciatori a Giugliano, avevano 58 chili di marijuana.

Controlli e arresti, nel Napoletano, nella lotta allo spaccio: a Giugliano presi due pusher con 58 chili di marijuana.

I militari della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Mario Frezza, 44enne di Lusciano già noto alle forze dell’ordine e un 32enne incensurato di Giugliano.

I carabinieri hanno notato Frezza in una strada al confine tra Giugliano e Lusciano ed hanno deciso di controllarlo. Perquisito, è stato trovato in possesso di alcuni involucri con all’interno marijuana per un peso complessivo di 45 grammi. I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione, in provincia di Caserta, e lì sono state trovate e sequestrate 2 buste di marijuana per un peso complessivo di 139 grammi. Quando si stavano recando in caserma per formalizzare l’arresto, i carabinieri hanno notato che sotto casa di Frezza, ad aspettarlo, c’era il 32enne. Hanno controllato l’appartamento di quest’ultimo e in dei bustoni di hanno trovato 58 chili di marijuana. (ANSA).