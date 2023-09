Droga, Carabinieri arrestano 3 persone a Caivano

Tre persone tra i 20 e i 32 anni sono state arrestate a Caivano dai carabinieri della stazione locale per detenzione e spaccio di droga.

I militari, insieme a quelli del 10mo Reggimento Campania, hanno bloccato i tre in quella che, secondo i militari, può essere considerata una piazza di spaccio ‘verticale’.

La droga era stoccata in mono-porzioni, in una grondaia installata su un terrazzino in un condominio in via Cairoli. Su strada uno dei tre riceveva l’ordine e lo passava ai due complici ai piani alti. Questi lanciavano la droga di sotto, in attesa della richiesta successiva.

Tutti disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, i tre pusher sono stati arrestati e sono stati sequestrati 25 grammi di cocaina, 162 di crack e quasi mezzo chilo di hashish. E ancora due bilancini, materiale per il confezionamento e oltre 2mila euro in banconote di piccolo taglio. Gli arrestati sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio.

Per i carabinieri il fatto che gli arresti siano avvenuti lontano dal Parco Verde è sintomo che la pressione dei militari sta costringendo la criminalità a cambiare strategie.

Proseguono intanto i servizi ad ‘Alto impatto’ della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, le aree interessate oggi sono quelle del centro di Napoli, in particolare dei Quartieri ‘San Lorenzo-Vicaria’ dove, dalle prime ore del mattino, circa 300 operatori delle diverse forze dell’ordine sono impegnati nell’esecuzione di numerose perquisizioni.(AdnKronos)