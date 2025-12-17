Droga, Carabinieri arrestano donna ad Ercolano

- pubblicità -

Operazione antidroga a Ercolano da parte dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco, che hanno concentrato l’attenzione sui cosiddetti pusher insospettabili.

Nel corso delle attività, i militari hanno perquisito un’abitazione di via Acampora, dove vive una 46enne incensurata del posto.

All’interno della mansarda del sottotetto è stato rinvenuto un sacco contenente 13 chili di hashish, suddivisi in 128 panetti. La droga è stata sequestrata e la donna arrestata. Le perquisizioni sono state estese anche ad altre abitazioni della zona.

In un appartamento riconducibile a un 34enne originario di Ponticelli, i carabinieri hanno trovato 13mila euro in contanti e un bilancino di precisione.

L’uomo è stato denunciato. Un ulteriore risvolto è emerso durante le operazioni. In una corte condominiale i militari hanno notato la presenza di numerose tartarughe.

È stato quindi richiesto l’intervento dei Carabinieri Forestali del Nucleo Parco, che hanno rinvenuto e sequestrato 27 esemplari: 26 tartarughe di specie protetta Testudo hermanni e una Testudo graeca. Per la detenzione illegale degli animali una coppia, marito e moglie, è stata denunciata.