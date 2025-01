Droga, Carabinieri arrestano gambiano in Piazza Bellni

- pubblicità -

Spaccio nella movida di piazza Bellini, 31enne arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo che si confondono tra le persone e individuano chi approfitta della folla per smerciare droga.

Individuano un 31enne di origini gambiane e con precedenti specifici.

Lo circondano mentre cede 5 dosi di hashish a 2 clienti diversi.

Il 31enne non si lascia ammanettare facilmente e si oppone con violenza all’arresto.

Quando viene immobilizzato, i militari gli trovano in tasca altre 16 dosi della stessa sostanza e 250 euro provento di spaccio. Ora è in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

I due assuntori sono stati segnalati alla Prefettura.