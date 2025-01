Droga, Carabinieri arrestano ghanese a Castel Volturno

- pubblicità -

Nella tarda serata di ieri i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (Ce), impegnati in un posto di controllo lungo la statale Domitiana, agro del comune di Castel Volturno, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne di orini ghanesi.

L’uomo era alla guida di una Fiat Punto quando i militari gli hanno intimato l’alt per un controllo.

Dopo aver in un primo momento accennato a rallentare, si legge in una nota dell’Arma, “giunto all’altezza della gazzella dei carabinieri, ha accelerato pericolosamente riprendendo la corsa.

L’immediato inseguimento ingaggiato con i militari e protrattosi per oltre un chilometro, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada, in quel momento in transito, ha richiesto il supporto di una seconda pattuglia che, proveniente dal senso di marcia opposto ha indotto in fuggitivo ad arrestare in sicurezza il veicolo”.

Il 30enne è quindi sceso dall’auto proseguendo la sua corsa a piedi per dirigersi nelle campagne circostanti. I militari dell’Arma, “avuto contezza che non avrebbe potuto comunque allontanarsi a causa del buio e delle impervie condizioni del terreno, lo hanno seguito in un vicino canneto dove stava tentando di nascondersi per far perdere le proprie tracce”.

Alla vista dei militari il 30enne ha opposto resistenza tentando di aggredirli ma è stato subito bloccato. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 11 confezioni in plastica termosaldata contenenti hashish, 21 bustine di marijuana e la somma in contanti pari a 179,50 euro suddivisa in banconote di vario taglio e monete.

Tutto il “rinvenuto, unitamente all’autovettura risultata priva della copertura assicurativa ed intestata ad un 63enne di Castel Volturno, è stato sottoposto a sequestro penale”. Il ghanese, a seguito degli immediati accertamenti, dai quali è emerso che aveva in corso una richiesta di permesso di soggiorno, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma a disposizione dell’autorità giudiziaria.