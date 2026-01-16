Droga, Carabinieri arrestano pusher

Di
Redazione
-
Un controllo al codice della strada si è trasformato in un arresto per droga nella notte a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.

I Carabinieri della locale stazione hanno fermato in via San Martino un 23enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Durante le verifiche, i militari dell’Arma hanno trovato il giovane in possesso di alcune dosi di hashish e marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire quasi 52 grammi di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Il 23enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa di giudizio.

