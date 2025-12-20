Droga, Carabinieri arrestano pusher a Caivano

- pubblicità -
I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne già noto alle forze dell’ordine.
Durante un posto di controllo, il giovane è stato fermato mentre era alla guida della sua auto.
Nell’abitacolo 29 dosi di hashish e 175 euro in contante ritenuto provento illecito.
L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.
