Droga, Carabinieri arrestano pusher a Caivano

I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne già noto alle forze dell’ordine.

Durante un posto di controllo, il giovane è stato fermato mentre era alla guida della sua auto.

Nell’abitacolo 29 dosi di hashish e 175 euro in contante ritenuto provento illecito.

L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.

